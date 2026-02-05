Ouvir
Circulação do Metro de Lisboa interrompida entre estações da Pontinha e Avenida

05 fev, 2026 - 19:05 • Lusa

Avaria de sinalização obrigou a interrupção da circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa.

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações Pontinha e Avenida devido a uma avaria na sinalização, de acordo com a empresa.

"Trata-se de uma avaria de sinalização. Estamos interrompidos entre a Pontinha e a Avenida. Circulamos nos restantes troços da Linha Azul e nas restantes Linhas", refere uma nota do Metro de Lisboa enviada à Lusa.

A Lusa constatou no local que tanto o acesso à estação do Marquês de Pombal, como o acesso à estação do Colégio Militar estão com os portões fechados, impedido a passagem dos utentes.

No site oficial do Metro de Lisboa encontra-se uma explicação que dá conta de que, "devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida entre as estações Pontinha e Avenida".

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão", lê-se.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.

