Falso alarme. Já não há risco de bomba em tribunal do Porto

05 fev, 2026 - 10:57 • João Malheiro , André Rodrigues
O Tribunal de São João Novo, no Porto, foi evacuado esta quinta-feira por causa de uma ameaça de bomba, mas tratou-se de um falso alarme.
Fonte do Comando Metropolitano da cidade do Porto confirma à Renascença que a situação está resolvida e já não há risco. O tribunal funciona normalmente desde as 11h30.
Segundo o "Jornal de Notícias", surgiu um alerta de bomba durante o julgamento dos estivadores de Leixões acusados de receber 40 mil euros para permitir a entrada de cocaína no país.
A evacuação ocorreu poucas horas antes da leitura do acórdão, depois de três telefonemas a falar com ameaça de bomba.
A Brigada de Minas e Armadilhas da PSP foi acionada e encontra-se no local.
[Atualização às 11h35]