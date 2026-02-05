Ouvir
Falso alarme. Já não há risco de bomba em tribunal do Porto

05 fev, 2026 - 10:57 • João Malheiro , André Rodrigues

Ameaça ocorreu antes da leitura do acórdão do caso os estivadores de Leixões acusados de receber 40 mil euros para permitir a entrada de cocaína no país.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, foi evacuado esta quinta-feira por causa de uma ameaça de bomba, mas tratou-se de um falso alarme.

Fonte do Comando Metropolitano da cidade do Porto confirma à Renascença que a situação está resolvida e já não há risco. O tribunal funciona normalmente desde as 11h30.

Segundo o "Jornal de Notícias", surgiu um alerta de bomba durante o julgamento dos estivadores de Leixões acusados de receber 40 mil euros para permitir a entrada de cocaína no país.

A evacuação ocorreu poucas horas antes da leitura do acórdão, depois de três telefonemas a falar com ameaça de bomba.

A Brigada de Minas e Armadilhas da PSP foi acionada e encontra-se no local.

[Atualização às 11h35]

