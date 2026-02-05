Inundações: que danos pode sofrer um carro e o que deve fazer?

Face ao risco de cheias em várias regiões do país, agravado pela passagem da depressão Kristin e pela previsão de chuva intensa nos próximos dias, a Euromaster, rede de oficinas especializadas na manutenção completa do veículo ao longo da sua vida útil, alerta para os principais danos que podem afetar os veículos expostos à água. Saiba que avarias podem surgir após uma inundação e como deve proceder para reduzir prejuízos e riscos de segurança.

O que acontece ao motor se o carro entrar numa zona inundada?

Se o veículo estiver em funcionamento, a água pode entrar pela admissão do motor, provocando uma avaria grave ou mesmo total. A entrada de água nos cilindros pode levar à deformação das bielas e à rutura completa do motor, uma vez que a água não é compressível.

Segundo a Euromaster, a substituição integral do motor pode ultrapassar os 3.000 euros em viaturas com cerca de 15 anos e atingir valores entre os 10.000 e os 15.000 euros em veículos mais recentes de gama média.

Que riscos existem para os sistemas eletrónicos?

Os veículos de combustão mais recentes podem ter entre 25 e 30 unidades eletrónicas. Em caso de inundação, estas unidades podem ser afetadas pela água, pela sujidade e pelos detritos arrastados durante as cheias.

As unidades eletrónicas mais simples têm um custo base superior a 300 euros, enquanto as mais avançadas podem custar entre 1.000 e 5.000 euros.

Os travões e a suspensão ficam danificados?

Nestes sistemas, uma limpeza profunda e uma secagem adequada são, em muitos casos, suficientes para resolver o problema. A Euromaster considera estes danos de menor gravidade, lembrando que travões e suspensões estão entre os componentes mais expostos à água e às intempéries.

Que cuidados devem ser tidos com o sistema de escape?

É essencial remover corretamente a água acumulada no sistema de escape para evitar a retenção de humidade e fenómenos de corrosão interna. Os custos de reparação variam, mas são geralmente inferiores aos associados a danos no motor.

O interior do veículo pode ser recuperado?

Na maioria dos casos, a reparação do interior é viável. Bancos, tablier e revestimentos podem ser recuperados, embora o processo seja exigente. O custo mínimo estimado para este tipo de intervenção ronda os 250 euros, podendo aumentar consoante a extensão dos danos.

E nos veículos elétricos, quais são os riscos?

Embora as baterias estejam concebidas para resistir à submersão, o principal problema nos veículos elétricos são os restantes componentes eletrónicos. Em situações de inundação, estes podem sofrer danos graves, havendo casos em que a reparação deixa de compensar.

A Euromaster alerta ainda para a importância de evitar a circulação em zonas alagadas e de procurar uma avaliação técnica especializada sempre que um veículo tenha estado em contacto com água.