Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Kit de sobrevivência para 72 horas: o aviso da GNR que ninguém deve ignorar

05 fev, 2026 - 11:49 • Olímpia Mairos

Alimentos, água, primeiros socorros e comunicação estão entre os bens essenciais recomendados para situações de emergência.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a aconselhar a população a preparar um kit de sobrevivência para 72 horas, como medida de prevenção para situações de emergência, desde fenómenos meteorológicos extremos a falhas prolongadas de energia ou outras ocorrências que possam afetar o acesso a bens essenciais.

O que é um kit de sobrevivência para 72 horas?

É um conjunto de bens essenciais pensado para garantir autonomia básica durante três dias, permitindo que pessoas e famílias consigam enfrentar uma situação de emergência sem depender de ajuda imediata.

Que alimentos e água devem fazer parte do kit?

A GNR recomenda a inclusão de água potável suficiente para três dias e alimentos não perecíveis, fáceis de conservar e consumir, como conservas ou alimentos prontos a comer.

Que materiais de primeiros socorros são aconselhados?

O kit deve conter um kit básico de primeiros socorros e medicamentos essenciais, sobretudo no caso de pessoas que façam medicação diária.

Como garantir energia e comunicação?

É importante incluir uma lanterna, um rádio a pilhas, pilhas suplentes e um power bank, assegurando o acesso à informação e a possibilidade de comunicação em caso de falha elétrica.

Que itens de proteção e conforto devem ser incluídos?

A GNR aconselha a juntar roupa adequada, uma manta e calçado resistente, apropriados para condições meteorológicas adversas ou deslocações difíceis.

Que cuidados de higiene devem ser considerados?

O kit deve integrar artigos de higiene pessoal e sacos do lixo, essenciais para manter condições mínimas de higiene e saneamento.

E quanto aos documentos importantes?

Devem ser feitas cópias dos documentos mais importantes, guardadas numa bolsa impermeável, para evitar danos ou perdas.

Há outros itens úteis a acrescentar?

Sim. Entre os itens recomendados estão ainda um apito, um canivete, dinheiro em numerário e um mapa da zona, que podem ser decisivos em situações de emergência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias