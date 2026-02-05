Kit de sobrevivência para 72 horas: o aviso da GNR que ninguém deve ignorar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a aconselhar a população a preparar um kit de sobrevivência para 72 horas, como medida de prevenção para situações de emergência, desde fenómenos meteorológicos extremos a falhas prolongadas de energia ou outras ocorrências que possam afetar o acesso a bens essenciais.

O que é um kit de sobrevivência para 72 horas?

É um conjunto de bens essenciais pensado para garantir autonomia básica durante três dias, permitindo que pessoas e famílias consigam enfrentar uma situação de emergência sem depender de ajuda imediata.

Que alimentos e água devem fazer parte do kit?

A GNR recomenda a inclusão de água potável suficiente para três dias e alimentos não perecíveis, fáceis de conservar e consumir, como conservas ou alimentos prontos a comer.

Que materiais de primeiros socorros são aconselhados?

O kit deve conter um kit básico de primeiros socorros e medicamentos essenciais, sobretudo no caso de pessoas que façam medicação diária.

Como garantir energia e comunicação?

É importante incluir uma lanterna, um rádio a pilhas, pilhas suplentes e um power bank, assegurando o acesso à informação e a possibilidade de comunicação em caso de falha elétrica.

Que itens de proteção e conforto devem ser incluídos?

A GNR aconselha a juntar roupa adequada, uma manta e calçado resistente, apropriados para condições meteorológicas adversas ou deslocações difíceis.

Que cuidados de higiene devem ser considerados?

O kit deve integrar artigos de higiene pessoal e sacos do lixo, essenciais para manter condições mínimas de higiene e saneamento.

E quanto aos documentos importantes?

Devem ser feitas cópias dos documentos mais importantes, guardadas numa bolsa impermeável, para evitar danos ou perdas.

Há outros itens úteis a acrescentar?

Sim. Entre os itens recomendados estão ainda um apito, um canivete, dinheiro em numerário e um mapa da zona, que podem ser decisivos em situações de emergência.