Kit de sobrevivência para 72 horas: o aviso da GNR que ninguém deve ignorar

05 fev, 2026 - 11:49 • Olímpia Mairos
A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a aconselhar a população a preparar um kit de sobrevivência para 72 horas, como medida de prevenção para situações de emergência, desde fenómenos meteorológicos extremos a falhas prolongadas de energia ou outras ocorrências que possam afetar o acesso a bens essenciais.
É um conjunto de bens essenciais pensado para garantir autonomia básica durante três dias, permitindo que pessoas e famílias consigam enfrentar uma situação de emergência sem depender de ajuda imediata.
A GNR recomenda a inclusão de água potável suficiente para três dias e alimentos não perecíveis, fáceis de conservar e consumir, como conservas ou alimentos prontos a comer.
O kit deve conter um kit básico de primeiros socorros e medicamentos essenciais, sobretudo no caso de pessoas que façam medicação diária.
É importante incluir uma lanterna, um rádio a pilhas, pilhas suplentes e um power bank, assegurando o acesso à informação e a possibilidade de comunicação em caso de falha elétrica.
A GNR aconselha a juntar roupa adequada, uma manta e calçado resistente, apropriados para condições meteorológicas adversas ou deslocações difíceis.
O kit deve integrar artigos de higiene pessoal e sacos do lixo, essenciais para manter condições mínimas de higiene e saneamento.
Devem ser feitas cópias dos documentos mais importantes, guardadas numa bolsa impermeável, para evitar danos ou perdas.
Sim. Entre os itens recomendados estão ainda um apito, um canivete, dinheiro em numerário e um mapa da zona, que podem ser decisivos em situações de emergência.