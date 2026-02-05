Manhã submersa em Alcácer do Sal. Água subiu dois metros em 10 minutos

Em Alcácer do Sal, a água subiu dois metros em 10 minutos, numa altura em que o mau tempo agrava as cheias no concelho.

A informação foi confirmada pela Proteção Civil ao repórter da Renascença, João Cunha, que constata que a situação no local "é um cenário difícil de observar e descrever".

Já o coordenador-geral da Associação de Regantes do Vale do Sado aponta que, nas últimas duas semanas, já se deitou fora água equivalente a duas barragens. Tratam-se de 180 metros cúbicos de água.

Foram retiradas de casa 20 pessoas das suas casas, pelas autoridades, esta quinta-feira. Ao todo, já tiveram de ser retiradas 140 pessoas, nos últimos dias.

O acesso está impossibilitado em frente à estrada do concelho que leva para sul do país e a água vai correndo como se o rio estivesse sempre aqui".

O vereador da Proteção Civil de Alcácer do Sal está numa reunião para avaliar os danos destas inundações.

José Silva, habitante do concelho com 70 anos, diz aos microfones da Renascença que "é incrível sobreviver" a uma situação destas.

"Estraga-se tudo. Há cafés que têm dois metros de água", descreve.