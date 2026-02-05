Ouvir
Mau tempo. Bombeiros de Ovar resgatam 12 crianças e 2 adultos de autocarro preso em vala com agua

05 fev, 2026 - 10:17 • Lusa

Nenhum dos envolvidos teve ferimentos.

A+ / A-

Os Bombeiros Voluntários de Ovar resgataram esta quinta-feira 12 crianças e dois adultos de um autocarro que ficou inoperacional numa vala alagada no Carregal, no mesmo concelho.

Segundo revela à Lusa o comandante interino dessa corporação do distrito de Aveiro, nenhum dos envolvidos teve ferimentos e a situação deveu-se a uma manobra de condução que passou para fora da faixa de circulação, na Rua Daniel Constant.

"Como a via não é muito larga o motorista desviou-se um pouco mais para o lado para deixar passar o carro que vinha de frente e o autocarro ficou em apuros, numa vala com muita água" explica João Paulo Marques.

Durante a madrugada nao houve ocorrências em Ovar relacionadas com o mau tempo, mas o comandante diz que a corporação se mantém atenta à subida das águas nas zonas mais próximas da rua onde em anos anteriores foi frequente o alagamento de campos agrícolas.

Desde a semana passada, na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, onze pessoas morreram em Portugal e centenas de outras ficaram feridas ou desalojadas.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos.

Saiba Mais
