Mau tempo. Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca

A circulação ferroviária na Linha do Norte, no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava pelas 06h00 desta quinta-feira suspensa devido a inundações, segundo a CP -- Comboios de Portugal.

A linha do Norte estava já suspensa também devido a inundações na zona de Alfarelos (Coimbra) para comboios de longo curso, sendo que interrupção afeta igualmente a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos(que une as estações de Alfarelos, na Linha do Norte, e Bifurcação de Lares, na Linha do Oeste).

Na Linha de Cascais, distrito de Lisboa, a circulação entre Algés e Oeiras estava também, pelas 06h00, a ser feita em via única, devido às condições meteorológicas.

A CP informa que os serviços urbanos de Coimbra continuam suspensos bem como os regionais entre Entroncamento e Coimbra B.

A circulação ferroviária continua também suspensa devido ao mau tempo na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, na Linha do Oeste e na Linha do Sul, entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

A circulação de comboios da Fertagus, que faz a ligação entre Lisboa e a Margem Sul, esteve condicionada de madrugada devido aos ventos fortes e em regime de itinerário pesado, ou seja, apenas um de cada vez.

Entretanto, numa informação às 06h18, a empresa adiantou que a circulação na Ponte 25 de Abril estava normalizada devido à diminuição da intensidade do vento.

A depressão Leonardo está a atravessar o continente com chuva persistente e por vezes forte, e vento, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.