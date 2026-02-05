Ouvir
Mau Tempo. Ligação fluvial interrompida entre Cacilhas e Cais do Sodré

05 fev, 2026 - 06:48 • Lusa com Redação

A ligação também está interrompida entre Trafaria, Porto Brandão e Belém. Transtejo avisa que as condições meteorológicas e de mar estão muito adversas.

A+ / A-

A ligação fluvial feita pela Transtejo entre Trafaria, Porto Brandão e Belém está interrompida devido às condições meteorológicas e de mar muito adversas, já depois de ter sido suspensa a ligação Cacilhas - Cais do Sodré.

A informação da empresa, divulgada no "site" pelas 07h04, indica que o serviço está temporariamente interrompido e que não é possível prever a retoma do serviço regular entre estes portos fluviais dos municípios de Almada e Lisboa.

A Transtejo já tinha comunicado a interrupção da ligação que também faz entre as estações de Cacilhas (Almada) e Cais do Sodré (Almada), pelos mesmos motivos. A Renascença sabe que a empresa prevê retomar esta ligação perto das 8h30.

A empresa é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

Lisboa está sob aviso laranja (o segundo mais grave) por cauda da agitação marítima, até às 17h00 de domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

[Notícia atualizada às 07h57 de 5 de fevereiro de 2026]

