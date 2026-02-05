Ouvir
Em Destaque
A+ / A-

Depressão Leonardo

Mau tempo. Resgatadas 89 pessoas da cheia do rio Sado em Alcácer do Sal

05 fev, 2026 - 08:05 • Lusa

As escolas de Alcácer do Sal vão estar encerradas esta quinta-feira e sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A+ / A-

Um total de 89 pessoas foram resgatadas da cheia do rio Sado, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, entre quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil local.

"A maré vai subindo devagarinho e agora, nada há a fazer, temos de aguardar que a Natureza vá retirando o caudal do [rio] Sado, sendo que o pico da preia-mar (maré-cheia) estava previsto para as 06h00 horas", afirmou o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Tiago Bugio congratulou-se com o esforço de todo o efetivo empregado, entre bombeiros, militares da GNR e funcionários do município, num total de cerca de 80 elementos, e com o facto de não haver quaisquer feridos.

Na quarta-feira à noite, a mesma fonte tinha indicado a necessidade de resgatar 70 pessoas devido a ocorrências relacionadas com inundações, uma vez que o caudal do rio Sado estava a subir "cada vez mais".

O comandante Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, frisou, num balanço pelas 23h15 desta quinta-feira, que a situação é "cada vez mais complicada".

Tiago Bugio referiu que a subida da água estava a atingir também Grândola e Odemira (Beja).

As escolas de Alcácer do Sal vão estar encerradas esta quinta-feira e sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, afetando mais de mil alunos, que terão aulas em casa.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das tempestades Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Saiba Mais
