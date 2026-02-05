Montenegro prolonga calamidade e anuncia "regime excecional" para reconstrução

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, falou esta quinta-feira ao país, após um conselho de ministros extraordinário, para anunciar o prolongamento da situação de calamidade até 15 de fevereiro e outras medidas para lidar com as consequências do mau tempo em Portugal. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A situação de contingência decretada nas zonas com risco maior de inundações, para mobilização de todos os meios disponíveis.

Foi disponibilizada também pelo Governo uma plataforma para requerer os apoios aprovados às vítimas das tempestades, através do site apoioscalamidade.gov.pt.

"Regime excecional para acelerar obras" De acordo com Luís Montenegro, foi aprovada a criação de um "regime excecional" para acelerar o processo de recuperação e reconstrução nas zonas afetadas pela intempérie. "Medidas temporárias e excepcionais para uma situação muito excecional. Nas obras de reparação urgentes, de reconstrução ao longo dos próximos meses em todas as regiões afetadas, vai deixar de haver controlo administrativo prévio. O Estado vai exprimir toda a sua confiança nas autarquias, nas pessoas e nas empresas, para podermos avançar já imediatamente e proceder ao controlo à posteriori. Com o princípio da confiança e ao mesmo tempo de responsabilização. Quem violar estas regras desta confiança será controlado e responsabilizado a seguir", afirmou o primeiro-ministro.

Manhã submersa em Alcácer do Sal. Água subiu dois metros em 10 minutos

O Governo quer "acelerar tudo o que sejam procedimentos de contratação pública e utilizar este princípio de controlo a posteriori em áreas como o urbanismo, regras ambientais, regras orçamentais e financeiras, expropriações, utilização de imóveis públicos, limpeza de florestas e várias outras regras burocráticas". Luís Montenegro afirma que "nunca o país experimentou procedimentos tão expeditos e rápidos para uma situação tão excecional como esta". Perante uma "catástrofe sem precedentes", o executivo aposta em dispensar "a burocracia, muitas exigências de documentação em formato papel, isentando taxas e emolumentos, prolongando a validade de documentos e suspendendo prazos judiciais nas zonas afetadas". ASAE no terreno para travar especulação Para evitar a especulação de preços e açambarcamento, sobretudo de materiais de construção civil, o Governo vai enviar para o terreno a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). "Também para garantir que há justiça e equidade neste momento, queremos prevenir os aumentos injustificados de preço nos materiais de construção e nos serviços que lhes estão relacionados. Por isso, o Governo ordenou a presença da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica para poder fazer a fiscalização da eventual ocorrência do crime de especulação ou de açambarcamento de preço", afirmou Luís Montenegro. IEFP avalia falta de mão de obra nas zonas afetadas Para garantir mão de obra para os trabalhos de reconstrução, o Governo vai pedir ajuda ao Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), disse o primeiro-ministro. Já na sexta-feira, o IEFP vai juntar-se à estrutura de missão para "recolher as necessidades de trabalhadores, seja para as empresas de construção civil seja para as autarquias". O Presidente da República defendeu a criação de um canal para a contratação de imigrantes, com o objetivo de suprir as falhas de mão de obra necessária para as obras de reconstrução. Nas declarações desta quinta-feira, Luís Montenegro explicou que o IEFP "vai usar a sua rede para de forma prioritária recrutar em Portugal, mas ao mesmo tempo para poder utilizar o canal criado o ano passado para a imigração regulada poder também de forma rápida colocar a mão de obra necessária perto das regiões mais atingidas".

Uma motosserra invisível atravessou o centro do país

Adiar eleições? Constrangimentos são "superáveis" Questionado sobre a possibilidade de se adiar a realização de eleições no próximo domingo, o primeiro-ministro assume que cada autarquia pode decidir fazê-lo localmente, mas considera que há condições para a ida às urnas no próximo domingo. “A leitura que fazemos da situação é que no terreno há alguns constrangimentos, que na grande maioria dos casos são superáveis. Temos de garantir, em primeiro lugar, que todas as seções de voto podem abrir em condições de segurança e em condições de acessibilidade”, afirmou Luís Montenegro. Devido aos efeitos do mau tempo, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Pombal já pediram o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais, agendadas para domingo 8 de fevereiro. Os eleitores daqueles concelhos vão a votos a 15 de fevereiro. O candidato André Ventura pediu esta quinta-feira o adiamento da segunda volta em todo o país, uma cenário já rejeitado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE). Adiar a segunda volta das eleições presidenciais, como defende André Ventura, só com declaração do estado de emergência ou do estado de sítio, disse à Renascença o constitucionalista Jorge Pereira da Silva.

Depois do vento, as cheias: rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações