Óbito

Morreu ambientalista Serafim Riem, cofundador da associação Quercus

05 fev, 2026 - 20:00 • Lusa

"Percorreu o país de lés a lés e reuniu pessoas e associações então dispersas", recordou a associação Quercus, em memória ao ambientalista Serafim Riem.

O ambientalista Serafim Riem, antigo cofundador da associação Quercus, morreu na quarta-feira, foi esta quinta-feira anunciado.

Nascido em 1954, natural do Porto, Serafim Riem esteve na fundação da associação, em 1985.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa nota divulgada, a Quercus manifestou pesar pela morte do seu fundador. "Pensou, concebeu, deu-nos o nome, percorreu o país de lés a lés e reuniu pessoas e associações então dispersas, inflamando-nos com a ambição necessária" para fazer "a maior e mais interventiva Associação de Defesa da Natureza em Portugal", refere.

A Quercus destacou que tal aconteceu numa época em que a preservação da natureza "vivia num silêncio quase proscrito, ou confinada aos gabinetes de uma ou outra universidade".

Na nota a associação considerou que a Quercus marcou a defesa do ambiente em Portugal e foi uma escola onde muitos ambientalistas se formaram, e que esse é o maior legado de Serafim Riem.

