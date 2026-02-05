Mulher detida no Faial com mais de 15 mil doses de estupefacientes

Uma mulher de 26 anos foi detida em flagrante delito no concelho da Horta, na ilha do Faial, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, no âmbito de uma operação policial desenvolvida naquele concelho.

Segundo a PJ, a suspeita encontrava-se na posse de produto estupefaciente correspondente a mais de 15 mil doses individuais, “nomeadamente 12.960 doses de haxixe, 1.668 doses de heroína e 660 doses de cocaína”.

A mulher, de nacionalidade estrangeira e sem antecedentes criminais conhecidos, foi identificada e detida no decurso da ação policial, ficando indiciada por um crime de tráfico de droga.

A Polícia Judiciária refere ainda que a detida será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.