Mulher detida no Faial com mais de 15 mil doses de estupefacientes

05 fev, 2026 - 11:00 • Olímpia Mairos

Operação da Polícia Judiciária resultou na apreensão de haxixe, heroína e cocaína.

Uma mulher de 26 anos foi detida em flagrante delito no concelho da Horta, na ilha do Faial, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, no âmbito de uma operação policial desenvolvida naquele concelho.

Segundo a PJ, a suspeita encontrava-se na posse de produto estupefaciente correspondente a mais de 15 mil doses individuais, “nomeadamente 12.960 doses de haxixe, 1.668 doses de heroína e 660 doses de cocaína”.

A mulher, de nacionalidade estrangeira e sem antecedentes criminais conhecidos, foi identificada e detida no decurso da ação policial, ficando indiciada por um crime de tráfico de droga.

A Polícia Judiciária refere ainda que a detida será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

