Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Operação “Valhalla”

PJ apreende 1.300 quilos de cocaína e detém 11 pessoas

05 fev, 2026 - 16:58 • Olímpia Mairos

Dez suspeitos detidos em Portugal e uma mulher na Dinamarca numa operação internacional.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 11 pessoas e apreendeu 1.300 quilos de cocaína no âmbito da operação “Valhalla”, uma investigação internacional ao tráfico de droga por via marítima, desenvolvida em estreita cooperação com várias autoridades europeias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em articulação com a Polícia da Dinamarca, a Polícia Nacional de Espanha, o MAOC (N) - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) e a Polícia Marítima.

“A operação culminou com a detenção, em Portugal, de dez suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes por via marítima”, refere a Polícia Judiciária, acrescentando que a intervenção teve lugar em Portimão, com o apoio da Diretoria de Faro e do Departamento de Investigação Criminal local.

No decurso da ação, foram ainda apreendidas duas embarcações e três viaturas, além da droga, já em território nacional.

Paralelamente, e no âmbito da mesma investigação, foi detida uma mulher em Copenhaga, capital da Dinamarca. Segundo a PJ, foram também realizadas 21 buscas domiciliárias em território dinamarquês, no seguimento da cooperação internacional entre as autoridades.

Segundo a PJ, mais detalhes sobre a operação serão prestados numa conferência de imprensa conjunta, agendada para sexta-feira, às 12h00, no edifício-sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)