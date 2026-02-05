PJ apreende 1.300 quilos de cocaína e detém 11 pessoas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 11 pessoas e apreendeu 1.300 quilos de cocaína no âmbito da operação “Valhalla”, uma investigação internacional ao tráfico de droga por via marítima, desenvolvida em estreita cooperação com várias autoridades europeias.

Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em articulação com a Polícia da Dinamarca, a Polícia Nacional de Espanha, o MAOC (N) - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) e a Polícia Marítima.

“A operação culminou com a detenção, em Portugal, de dez suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes por via marítima”, refere a Polícia Judiciária, acrescentando que a intervenção teve lugar em Portimão, com o apoio da Diretoria de Faro e do Departamento de Investigação Criminal local.

No decurso da ação, foram ainda apreendidas duas embarcações e três viaturas, além da droga, já em território nacional.

Paralelamente, e no âmbito da mesma investigação, foi detida uma mulher em Copenhaga, capital da Dinamarca. Segundo a PJ, foram também realizadas 21 buscas domiciliárias em território dinamarquês, no seguimento da cooperação internacional entre as autoridades.

Segundo a PJ, mais detalhes sobre a operação serão prestados numa conferência de imprensa conjunta, agendada para sexta-feira, às 12h00, no edifício-sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.