Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Operação “Valhalla”

PJ apreende 1.300 quilos de cocaína e detém 11 pessoas

05 fev, 2026 - 16:58 • Olímpia Mairos

Dez suspeitos detidos em Portugal e uma mulher na Dinamarca numa operação internacional.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 11 pessoas e apreendeu 1.300 quilos de cocaína no âmbito da operação “Valhalla”, uma investigação internacional ao tráfico de droga por via marítima, desenvolvida em estreita cooperação com várias autoridades europeias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em articulação com a Polícia da Dinamarca, a Polícia Nacional de Espanha, o MAOC (N) - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) e a Polícia Marítima.

“A operação culminou com a detenção, em Portugal, de dez suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes por via marítima”, refere a Polícia Judiciária, acrescentando que a intervenção teve lugar em Portimão, com o apoio da Diretoria de Faro e do Departamento de Investigação Criminal local.

No decurso da ação, foram ainda apreendidas duas embarcações e três viaturas, além da droga, já em território nacional.

Paralelamente, e no âmbito da mesma investigação, foi detida uma mulher em Copenhaga, capital da Dinamarca. Segundo a PJ, foram também realizadas 21 buscas domiciliárias em território dinamarquês, no seguimento da cooperação internacional entre as autoridades.

Segundo a PJ, mais detalhes sobre a operação serão prestados numa conferência de imprensa conjunta, agendada para sexta-feira, às 12h00, no edifício-sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias