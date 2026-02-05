Ouvir
Em Destaque
Mau tempo

Proteção Civil alerta para impacto de descargas espanholas na Lezíria do Tejo

05 fev, 2026 - 21:22 • Lusa

Impacto deverá ser sentido nos municípios "de Santarém para baixo" a partir das 00h00 desta sexta-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, entre domingo e as 18h00 desta quinta-feira, 6.796 ocorrências na sequência das depressões Kristin e Leonardo e alertou para o impacto de descargas das barragens espanholas, principalmente na Lezíria do Tejo.

"O que nós estamos a contar é que o impacto na zona da Lezíria do Tejo, estamos a falar dos municípios, sobretudo, de Santarém para baixo, comece a ocorrer por volta da meia-noite", afirmou Mário Silvestre, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) falava num balanço operacional da depressão Leonardo, que se seguiu à Kristin, e acrescentou que se perspetiva "uma noite de muita alerta por toda a população", recomendando a quem estiver "numa zona potencialmente inundável" para tomar "todas as medidas de precaução".

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado
Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

"As previsões apontam para a manutenção dos caudais de descarga que estão neste momento a ser efetuados e, portanto, a nossa maior preocupação está no rio Tejo pelo elevado caudal que está a ser descarregado pelas barragens espanholas", frisou Mário Silvestre, notando que a barragem de Cedillo (Espanha) estava a debitar "caudais na ordem dos 7.000 metros cúbicos por segundo".

A depressão Leonardo, que continua a afetar Portugal continental, de norte a sul, com episódios de chuva "está a provocar, obviamente, um grande impacto do ponto de vista hidrológico" e há um conjunto de rios e albufeiras "já com muita água e com muita dificuldade na gestão desta água", referiu.

O comandante nacional salientou que "os cursos principais dos rios estão extremamente elevados" e "fora da sua margem", implicando "que todas as ribeiras que são seus afluentes acabam por também estar fora das suas margens", com risco não só para as povoações ribeirinhas diretamente afetadas, mas para todas as populações junto a cursos de água.

Tópicos
Saiba Mais
