PSP efetuou mais de 1.300 detenções em ações de fiscalização a cidadãos estrangeiros em 2025

05 fev, 2026 - 10:50 • Olímpia Mairos

Ações da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras resultaram ainda em mais de mil contraordenações e 33 mil cidadãos fiscalizados em todo o país.

A Polícia de Segurança Pública realizou mais de quatro mil operações de fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional ao longo de 2025, tendo resultado em 1.307 detenções e mais de mil contraordenações.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), “registou um acréscimo das suas ações de inspeção e fiscalização” durante o último ano.

De acordo com a PSP, foram realizadas 4.330 operações policiais em todo o país, no âmbito das quais foram fiscalizados 33.725 cidadãos estrangeiros.

No balanço divulgado, a força de segurança destaca “1.307 detenções por permanência irregular em território nacional e por outros ilícitos”, nomeadamente crimes de falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade.

Foram ainda levantados 1.071 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros, e efetuadas 139 notificações à Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

A PSP sublinha que, através da UNEF, “reforça a sua atuação diária na prevenção e repressão de atividades ilícitas ligadas à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos”, apontando também a deteção de situações de vulnerabilidade social frequentemente associadas a condições habitacionais precárias e dificuldades no acesso ao mercado de trabalho regulado.

No mesmo comunicado, a Polícia de Segurança Pública reafirma o seu “compromisso com a segurança do nosso País e a garantia da segurança de todos”, assegurando uma atuação permanente “na proteção contínua das populações e do bem-estar das comunidades”.

