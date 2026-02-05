Ouvir
Presidenciais 2026

🔴 Reveja o debate Renascença. A campanha de 2026 vista pelos olhos de quem esteve na campanha de 1986

05 fev, 2026 - 15:00

Com João Soares, militante do PS e filho de Mário Soares, José Ribeiro e Castro, diretor executivo da campanha de Freitas do Amaral, e José Carlos Vasconcelos, jornalista e ex-deputado do PRD. A moderação é de José Pedro Frazão.

