Sindicato da PJ diz que PSP tem meios para assumir aeroportos e exige saída dos inspetores

05 fev, 2026 - 17:03 • Olímpia Mairos

Colocação de 100 agentes da PSP na Polícia Municipal de Lisboa é vista pelo SPIC-PJ como prova de que o controlo das fronteiras pode ser assegurado sem apoio da Polícia Judiciária.

A+ / A-

O Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (SPIC-PJ) considera que a colocação de 100 agentes da Polícia de Segurança Pública na Polícia Municipal de Lisboa demonstra que a PSP dispõe de meios humanos suficientes para assegurar, sozinha, o controlo das fronteiras nos aeroportos. O sindicato exige, por isso, que o Governo liberte os inspetores da Polícia Judiciária que continuam destacados nos aeroportos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa está a abertura recente de um concurso para a Polícia Municipal de Lisboa, que prevê a integração de 100 agentes provenientes da PSP. Para SPIC-PJ, este reforço é incompatível com o argumento da falta de efetivos frequentemente invocado para justificar a permanência de inspetores da PJ em funções de apoio ao controlo de fronteiras aéreas.

A própria PSP terá manifestado disponibilidade para libertar o efetivo da Polícia Judiciária atualmente afeto ao controlo de fronteiras, confirmando aquilo que há muito é evidente: a PSP dispõe de meios humanos e capacidades técnicas mais do que suficientes para assegurar, por si só, o controlo de fronteiras”, afirma Rui Paiva, presidente do SPIC-PJ, citado em comunicado.

A disponibilização de 100 agentes para a Polícia Municipal é prova inequívoca dessa realidade”, realça.

Mais de 120 inspetores da PJ, oriundos do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), continuam destacados nos aeroportos em tarefas que, segundo o sindicato, deveriam ter terminado em outubro. O SPIC-PJ defende que estes profissionais devem regressar à investigação criminal, área que a lei atribui exclusivamente à PJ.

Apesar de o controlo das fronteiras aeroportuárias ser legalmente da responsabilidade da PSP, o sindicato acusa a PJ de continuar a assegurar, com meios próprios, o controlo estratégico e tático no âmbito do Sistema de Segurança Interna, bem como parte do controlo operacional nos postos de fronteira aérea — funções que deveriam ter transitado para a PSP em 2023.

“O cenário atual é absolutamente bizarro: a PJ e a GNR cedem meios humanos à PSP para o cumprimento de missões que são da sua exclusiva responsabilidade, enquanto a PSP empenha os seus recursos em funções que se sobrepõem às que, por lei, pertencem à Polícia Judiciária”, critica Rui Paiva.

O dirigente sindical acusa ainda a PSP de continuar a intervir em áreas como o tráfico internacional de droga e de pessoas e de insistir em assegurar a chamada “3.ª linha aeroportuária”, relacionada com criminalidade transnacional detetada na fronteira, competência da PJ.

Não será tempo de a PSP repensar este modelo?”, questiona Rui Paiva. “Não deveria a PSP concentrar-se no seu ‘core business’ de segurança pública e abster-se de ultrapassar as competências que a lei lhe atribui?

O presidente do SPIC-PJ defende que a PJ está “por natureza e por experiência, capacitada para assegurar a 3.ª linha aeroportuária”, libertando meios da PSP para o controlo direto de fronteiras e permitindo que os inspetores da Judiciária regressem às funções de investigação criminal. “Esta solução serviria melhor os interesses do Sistema de Segurança Interna e, em última análise, de Portugal”, conclui.

