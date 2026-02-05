Tráfico de droga: PJ detém três pessoas e apreende nove quilos de haxixe

Três pessoas foram detidas no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) que resultou na apreensão de cerca de nove quilos de haxixe, nas zonas de Aveiro e do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a operação foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com o apoio da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação a uma rede organizada de tráfico de droga.

Segundo a PJ, a investigação visava “uma rede organizada de abastecimento de vários pontos de venda” nos concelhos de Aveiro, Ílhavo, Albergaria-a-Velha e Estarreja, bem como a introdução de produto estupefaciente no estabelecimento prisional de Aveiro.

Durante a operação foram realizadas várias buscas, que culminaram na apreensão de nove quilos de haxixe de elevado grau de pureza, cerca de seis mil euros em numerário e uma réplica de arma de fogo de elevada qualidade e grande parecença com uma arma real.

A Polícia Judiciária refere que estava em causa “uma atuação operacional de abastecimento de vários pontos de venda direta de haxixe, praticada em larga escala”.

Os detidos são dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 37 anos, não tendo, segundo a PJ, qualquer ocupação profissional conhecida.

Os suspeitos serão presentes às autoridades judiciais na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.