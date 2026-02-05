Tribunal evacuado por ameaça de bomba no Porto

05 fev, 2026 - 10:57 • João Malheiro
O Tribunal de São João Novo, no Porto, foi evacuado esta quinta-feira por causa de uma ameaça de bomba.
Segundo o "Jornal de Notícias", surgiu um alerta de bomba durante o julgamento dos estivadores de Leixões acusados de receber 40 mil euros para permitir a entrada de cocaína no país.
A evacuação ocorreu poucas horas antes da leitura do acórdão, depois de três telefonemas a falar com ameaça de bomba.
A Brigada de Minas e Armadilhas da PSP foi acionada e encontra-se no local.