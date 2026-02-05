Ouvir
Vimioso: homem detido por tentativa de homicídio da mulher

05 fev, 2026 - 10:07 • Olímpia Mairos

Suspeito de 57 anos terá atropelado deliberadamente a vítima, de 58, na via pública após desavenças conjugais.

Um homem de 57 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tentativa de homicídio e de violência doméstica contra a própria mulher, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e que os factos ocorreram na quarta-feira, numa via pública daquele concelho.

Segundo a PJ, “no contexto de desavenças decorrentes da relação conjugal, o arguido conduziu deliberadamente uma viatura automóvel contra a vítima”, uma mulher de 58 anos, sua esposa, provocando-lhe ferimentos graves.

A vítima foi assistida pelos meios de emergência e transportada para uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento às lesões consideradas graves, encontrando-se fora de perigo.

O suspeito foi identificado e detido após diligências de investigação, estando agora indiciado pelos crimes de homicídio tentado e de violência doméstica.

“O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação”, refere ainda a Polícia Judiciária.

