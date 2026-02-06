Barómetro confirma normalização da crise na saúde em 2025

O ano de 2025 confirmou a normalização da crise no sistema de saúde em Portugal, segundo o Barómetro “O Estado da Saúde em Portugal – 2025”, que traça um retrato crítico de um setor em rutura prolongada, marcado pela degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pela saturação do setor privado e por uma perda generalizada de confiança dos cidadãos.

A análise, desenvolvida pela Consumers Trust Labs, com base nas reclamações registadas no Portal da Queixa, contabilizou 5.446 reclamações ao longo de 2025, um aumento de 2,12% face a 2024.

Apesar de o crescimento ser moderado, o Barómetro conclui que os problemas deixaram de ser excecionais. “A crise passou a integrar o funcionamento regular do sistema de saúde, tanto no setor público como no privado”, refere o relatório.

Setor privado concentra maioria das reclamações, SNS reúne as mais graves

O setor privado concentrou 71,94% das reclamações, num total de 3.918, refletindo a frustração de utentes que recorrem a serviços pagos diretamente ou através de seguros e subsistemas. Já o setor público registou 1.528 reclamações (28,06%), mas associadas a situações consideradas mais críticas, ligadas ao acesso aos cuidados, dignidade humana e segurança clínica.

No SNS, a falta de qualidade do atendimento clínico foi o principal motivo de queixa, representando 54,62% das reclamações dirigidas ao setor público. O barómetro identifica padrões recorrentes de desumanização, falhas de acompanhamento, escassez de profissionais e incapacidade de resposta em momentos críticos.

Urgências em colapso e verão de elevada tensão

A crise das urgências marcou de forma particular o ano de 2025, sobretudo na área da Obstetrícia. As reclamações relacionadas com urgências representaram 24,61% das queixas no setor público, sendo que a Obstetrícia concentrou 26,86% dessas ocorrências.

O terceiro trimestre, e em especial o mês de agosto, revelou-se o mais crítico, com um aumento de 72,09% das reclamações no setor público face ao período homólogo. Encerramentos rotativos de urgências, greves prolongadas e forte pressão sobre o INEM contribuíram para um clima de instabilidade, agravado por casos mediáticos de grávidas obrigadas a percorrer vários hospitais, partos em ambulâncias e atrasos no socorro.

Setor privado sob pressão e urgências saturadas

Apesar de uma ligeira melhoria nos indicadores de gestão de reputação, o setor privado mostrou sinais claros de saturação. A cobrança indevida tornou-se o principal motivo de reclamação, representando 24% do total, com relatos de faturas inesperadas, copagamentos não previstos e conflitos com seguradoras.

O conflito entre os grandes grupos privados e a ADSE marcou também o ano de 2025, com alterações nas tabelas, ameaça de suspensão de convenções e transferência de atos para regime livre, o que gerou confusão e encargos acrescidos para os beneficiários.

As urgências privadas, tradicionalmente vistas como mais eficientes, registaram igualmente uma degradação do serviço, com tempos de espera superiores a quatro horas e picos de reclamações até 200% em agosto, em períodos de maior colapso do SNS.

Lisboa, Porto e Setúbal concentram descontentamento

A análise geográfica mostra uma forte concentração das reclamações nos grandes centros urbanos. Lisboa lidera, tanto no setor público como no privado, seguida do Porto. O distrito de Setúbal destaca-se como um dos mais críticos, afetado pela instabilidade prolongada nas urgências obstétricas ao longo de todo o ano.

“O utente de 2025 é um cidadão exausto, confrontado com um sistema fragmentado, imprevisível e permanentemente em gestão de crise”, conclui o barómetro, que sublinha o falhanço da complementaridade entre o setor público e o privado. Quando o SNS entra em colapso, o setor privado não consegue absorver a procura sem degradar a sua própria resposta.

O relatório alerta ainda que a crise é, sobretudo, uma crise de capital humano, defendendo que sem respostas estruturais ao nível das carreiras, condições de trabalho e organização dos cuidados, a tecnologia ou a abertura de novas unidades serão insuficientes para inverter a tendência.

Falhanço da governação empurrou SNS para rutura e abalou confiança dos cidadãos

O fundador do Portal da Queixa by Consumers Trust considera que 2025 expôs um falhanço claro da governação da saúde em Portugal, com impactos profundos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no setor privado e na confiança dos cidadãos.



Em análise aos dados do último ano, Pedro Lourenço afirma que “o SNS foi empurrado para uma rutura operacional que o Governo não conseguiu antecipar nem corrigir”, sublinhando que a resposta do setor privado acabou por revelar limites estruturais.

“O setor privado acabou por absorver o colapso do público sem capacidade para responder”, aponta.

Segundo o responsável, esta dinâmica resultou num sistema de saúde desorganizado e imprevisível, com consequências diretas para os utentes.

“O resultado é um sistema desorganizado, imprevisível e um cidadão que perdeu confiança na capacidade do Estado em garantir cuidados de saúde básicos”, afirma.

Pedro Lourenço alerta que a crise deixou de ser excecional e passou a fazer parte do funcionamento regular do sistema, exigindo uma resposta estrutural e sustentada. Para 2026, identifica um desafio prioritário: “O principal desafio é a reconstrução da confiança, através de maior previsibilidade no acesso aos cuidados, transparência e garantia de continuidade assistencial.”

O fundador do Portal da Queixa defende que sem estas mudanças será difícil inverter a perceção negativa dos cidadãos e travar o desgaste acumulado de um sistema sob pressão constante, tanto no setor público como no privado.