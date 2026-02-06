Barragem em risco na Azambuja. Duas localidades evacuadas

A câmara sublinha que uma eventual falha da infraestrutura “poderá provocar inundações em algumas habitações e que a evacuação visa salvaguardar a segurança de pessoas, animais e bens.

O município alerta para o agravamento das condições meteorológicas no concelho e para o consequente risco associado à barragem localizada na zona da Torre Bela.

Como medida de prevenção, vão ser retirados os habitantes de Póvoa de Manique e Carvalhos , na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.

O risco de ruptura na Barragem da Retorta levou a Câmara da Azambuja a decidir a evacuação de duas localidades.

Como ponto de apoio à população deslocada foram designadas as instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.

Em declarações à Renascença, a vereadora da Protecção Civil, Ana Coelho, admite que a situação é muito delicada.

“As próximas horas não se preveem fáceis. Neste momento, estamos a fazer trabalhos para poder aliviar a pressão da água dentro da barragem, a pouco e pouco, de maneira a que não haja risco de desmoronamento enquanto estão a decorrer os trabalhos.”

No resto do município da Azambuja “a situação também não está fácil”, admite Ana Coelho.

“Temos três zonas ribeirinhas que estão a ser afetadas pelas cheias, temos uma aldeia isolada, temos a freguesia de Vila Nova da Rainha que nos inspira maior preocupação. Já tivemos que retirar ontem 17 pessoas, temos o Exército no terreno com barreiras de contenção à volta das habitações e se o caudal continuar a subir podemos ter mais problemas”, sublinha a vereadora da Proteção Civil.

[notícia atualizada às 18h22 - com declarações da vereadora Ana Coelho]