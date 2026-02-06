Ouvir
Mau tempo

Barragem em risco na Azambuja. Duas localidades evacuadas

06 fev, 2026 - 17:45 • Redação

Vão ser retirados os habitantes de Póvoa de Manique e Carvalhos, como medida de prevenção.

O risco de ruptura na Barragem da Retorta levou a Câmara da Azambuja a decidir a evacuação de duas localidades.

Como medida de prevenção, vão ser retirados os habitantes de Póvoa de Manique e Carvalhos, na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.

O município alerta para o agravamento das condições meteorológicas no concelho e para o consequente risco associado à barragem localizada na zona da Torre Bela.

A câmara sublinha que uma eventual falha da infraestrutura “poderá provocar inundações em algumas habitações e que a evacuação visa salvaguardar a segurança de pessoas, animais e bens.

Como ponto de apoio à população deslocada foram designadas as instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.

