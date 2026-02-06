Bombeiros e Exército estendem transportes da Ereira até Montemor-o-Velho

Bombeiros e Exército vão assegurar o transporte entre a freguesia da Ereira e a vila de Montemor-o-Velho, devido ao "forte condicionamento à circulação de veículos ligeiros" nos cerca de quatro quilómetros (km) que separam as duas localidades.

Numa informação divulgada hoje, o município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, explicou que a extensão daquele transporte alternativo se deve à subida das águas na Estrada Municipal 601 entre a Ponte de Verride (sobre o canal principal do Mondego) e a Ponte de Alagoas -- localizada sobre o leito abandonado, à entrada da sede de concelho --, troço conhecido como "reta do campo".

Esta medida, que entra em vigor às 07h00, com frequência de meia em meia hora, em contínuo, pretende possibilitar o acesso a Montemor-o-Velho à população residente na União de Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, na margem esquerda do rio Mondego.

Os veículos particulares ficam estacionados junto à ponte de Verride, como já sucedia com os residentes na Ereira.

Entretanto, a Estrada Nacional (EN) 111 reabriu à circulação, na zona dos semáforos de Meãs do Campo, depois de ter estado cortada ao longo do dia e noite de quinta-feira, devido a uma derrocada.

O município de Montemor-o-Velho pede à população que circule "com especial cuidado" no local, devido à sujidade que ainda se encontra na estrada, e admite que ainda possam decorrer trabalhos no local, hoje, "podendo verificar-se condicionamentos pontuais à circulação".

A reabertura de vias estende-se, nas Meãs do Campo, à Rua Professora Natália Cerveira (em frente à escola básica) e à Rua Manuel Jardim.

Com a limpeza efetuada após a derrocada da madrugada de quinta-feira, a escola do 1.º ciclo daquela localidade reabre hoje, "estando asseguradas todas as condições de segurança", vincou a autarquia.

Já os alunos residentes na União de Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca e na freguesia da Ereira não terão aulas "devido à subida das águas, que está a condicionar fortemente as vias de comunicação, impedindo o normal transporte de passageiros" e de estudantes.

O município frisou que a decisão "foi tomada em articulação com o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, que irá justificar estas faltas".

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.