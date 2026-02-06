Capitania do Douro aumenta alerta de iminência de cheias para vermelho

A Capitania do Douro alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho, estando já interditada a navegação no rio e ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção, disse hoje o comandante adjunto.

"Alterámos o laranja para vermelho, o que significa que passámos para a probabilidade de estarmos na iminência da ocorrência de cheias. Significa que algumas zonas que ainda não tinham sido atingidas pela água começaram a ser atingidas com outro significado, e também permite a outros agentes tomarem determinadas medidas", explicou Pedro Cervaens.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 7h30, o comandante adjunto da Capitania do Douro disse que só é permitida a navegação em regime de exceção, ou seja, "caso seja necessário por questões de segurança".

Rio já transbordou e atingiu zona das esplanadas

O rio Douro transbordou esta madrugada para as margens do Porto e de Nova de Gaia, com a água a entrar na zona das esplanadas, sem causar para danos significativos, disse o comandante adjunto da Capitania do Douro.

Num ponto de situação à agência Lusa cerca das 6h45, Pedro Cervaens atribuiu a subida do caudal do rio Douro à chuva intensa que se fez sentir no interior norte de Portugal e em Espanha.

"Hoje o rio subiu até os 6,15 metros de cota no Cais dos Banhos [zona de referência]. É a primeira vez que atinge esta cota tão alta. Portanto, já passou ali o cais da Ribeira [Porto] e Afurada [Gaia]. Está perto das esplanadas, mas não temos informação de qualquer ocorrência assim de significado", disse.

Reforçando não ter conhecimento de "situações complicadas", o comandante adjunto da Capitania do Douro recordou que os acessos já tinham sido condicionados e os bens acautelados.

"Vamos ver agora as próximas horas e os próximos dias como é que isto se mantém, porque a cota subiu desta forma devido ao aumento muito significativo das descargas. Já ultrapassamos, na barragem de Crestuma, os 7 mil metros cúbicos por segundo pela primeira vez também", descreveu.

Pedro Cervaens referiu que embora o litoral não tenha sentido muito, houve muita chuva no interior e em Espanha, o que fez aumentar o caudal não só do rio Douro, mas de todos os afluentes.

"Estão a debitar mais e, por isso, há muita água que aporta ao caudal. As barragens não têm outra hipótese se não debitar água", concluiu.

Dez distritos sob aviso laranja

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, devido à agitação marítima a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja até às 15h00 de hoje, um alerta que estará em vigor até ao meio-dia de sábado nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Beja.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.