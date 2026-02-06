Cáritas de Leiria apela a donativos de cobertores e lanternas

06 fev, 2026 - 08:33 • Sérgio Costa , João Malheiro
A Cáritas de Leira está a terminar o levantamento no terreno das necessidades das populações da diocese de Leiria-Fátima.
Nesta altura, existe já mais de um milhão de euros de donativos que vai ser distribuído pelos mais necessitados, nos próximos dias.
Na Renascença, Nelson Costa admite que no imediato há necessidades ainda a suprir - são precisos sobretudo cobertores e lanternas.
"Entrem em contacto com a Cáritas para agendar as entregas" na sede da organização, em Leiria.
A Cáritas Portuguesa também tem uma campanha de donativos para emergências nacionais, no site oficial.