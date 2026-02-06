Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cáritas de Leiria apela a donativos de cobertores e lanternas

06 fev, 2026 - 08:33 • Sérgio Costa , João Malheiro

Materiais devem ser entregues na sede da Cáritas de Leiria.

A+ / A-

A Cáritas de Leira está a terminar o levantamento no terreno das necessidades das populações da diocese de Leiria-Fátima.

Nesta altura, existe já mais de um milhão de euros de donativos que vai ser distribuído pelos mais necessitados, nos próximos dias.

Na Renascença, Nelson Costa admite que no imediato há necessidades ainda a suprir - são precisos sobretudo cobertores e lanternas.

"Entrem em contacto com a Cáritas para agendar as entregas" na sede da organização, em Leiria.

A Cáritas Portuguesa também tem uma campanha de donativos para emergências nacionais, no site oficial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)