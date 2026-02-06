Cerca de 1.100 pessoas deslocadas das habitações

Cerca de 1.100 pessoas encontram-se esta sexta-feira deslocadas das suas habitações, um pouco por todo o país, devido ao mau tempo, revelou a Proteção Civil, destacando evacuações na Lezíria do Tejo e no Algarve.

"Até ao momento, nas evacuações todas que têm sido feitas um pouco por todo o país, temos a registar 1.108 pessoas deslocadas das suas habitações", indicou o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, num ponto de situação pelas 19h00.

Em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, Mário Silvestre disse que na Lezíria do Tejo foram retiradas pessoas das localidade de Caneiras, Porto da Palha e Reguengo do Alviela, onde "está neste momento a decorrer a evacuação completa da aldeia".

No Algarve foram retiradas 11 pessoas em Enxerim, no concelho de Silves, e "foi evacuado o parque de autocaravanas de Vila Real de Santo António como medida preventiva", informou.