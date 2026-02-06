Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Aveiro

Cinco feridos graves em explosão de gás numa fábrica de Estarreja

06 fev, 2026 - 17:10 • Lusa

Acidente ficou a dever-se à explosão de uma botija de gás.

A+ / A-

Uma explosão de gás ocorrida esta sexta-feira numa empresa de Estarreja, no distrito de Aveiro, causou ferimentos graves em cinco pessoas, informou fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, o alerta para a ocorrência foi dado cerca das 14h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Houve uma explosão se gás na empresa Prozinco. Temos cinco vítimas graves", disse a mesma fonte.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo, esclareceu que o acidente ficou a dever-se à explosão de uma botija de gás.

O responsável referiu ainda que os feridos são todos trabalhadores da empresa que sofreram queimaduras graves.

Três das vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma delas através de helicóptero, e as outras duas foram transportadas para o Hospital de Aveiro.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Estarreja e da Murtosa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro, o helicóptero e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis, para além da GNR.

A Estrada Nacional (EN) 109 foi cortada temporariamente ao trânsito, junto à entrada da empresa, de modo a facilitar a intervenção dos meios de socorro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 06 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)