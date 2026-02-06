Como "recuperar emocionalmente" do mau tempo? DGS partilha guia com recomendações

O mau tempo pode ser, por vezes, sinónimo de má disposição, mas a devastação e as vítimas mortais provocadas pela passagem de tempestades pelo país nos últimos dias pode levar a maiores impactos psicológicos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) partilharam, por isso, um guia para as populações impactadas pelas rajadas e cheias.

Das crianças às pessoas idosas, recuperar destes fenómenos "pode ser desafiante e confuso", podendo surgir sentimentos de injustiça por ver residências, bens pessoais ou de outros destruídos, lê-se no documento.

"Após o período de maior chuva, vento ou inundações, é natural sentirmos medo do que o futuro nos reserva, ficarmos em choque e sentirmo-nos incapazes de reagir. Cada pessoa reage à sua maneira e ao seu ritmo – não há o certo e o errado."

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, ligue para o serviço de aconselhamento psicológico do SNS24 (808 24 24 24) e selecione a opção 4.

Ou pode também contactar um médico especialista ou linhas de apoio gratuitas, como o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Perante a urgência de querer reparar o que ficou danificado, subir telhados, mexer em estruturas instáveis (ou tóxicas como amianto) ou em sistemas elétricos (como, por exemplo, geradores) pode ser perigoso.

Segundo as autoridades de saúde pública, "é importante lembrar que proteger a vida (a nossa e a dos outros/as) deve vir sempre primeiro".

Saiba uma lista de sinais de alerta, conselhos e estratégias divulgadas para saber recuperar, a nível psicológico, do mau tempo – sobretudo se são sintomas que duram há mais de um mês.