Saúde mental

Como "recuperar emocionalmente" do mau tempo? DGS partilha guia com recomendações

06 fev, 2026 - 02:00 • Catarina Magalhães

"Após o período de maior chuva, vento ou inundações, é natural sentirmos medo do futuro, ficarmos em choque e sentirmo-nos incapazes de reagir". A DGS, a Ordem dos Psicólogos e a Proteção Civil divulgaram um guia para as populações impactadas, com sinais de alerta e conselhos.

O mau tempo pode ser, por vezes, sinónimo de má disposição, mas a devastação e as vítimas mortais provocadas pela passagem de tempestades pelo país nos últimos dias pode levar a maiores impactos psicológicos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) partilharam, por isso, um guia para as populações impactadas pelas rajadas e cheias.

Das crianças às pessoas idosas, recuperar destes fenómenos "pode ser desafiante e confuso", podendo surgir sentimentos de injustiça por ver residências, bens pessoais ou de outros destruídos, lê-se no documento.

"Após o período de maior chuva, vento ou inundações, é natural sentirmos medo do que o futuro nos reserva, ficarmos em choque e sentirmo-nos incapazes de reagir. Cada pessoa reage à sua maneira e ao seu ritmo – não há o certo e o errado."

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, ligue para o serviço de aconselhamento psicológico do SNS24 (808 24 24 24) e selecione a opção 4.

Ou pode também contactar um médico especialista ou linhas de apoio gratuitas, como o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Perante a urgência de querer reparar o que ficou danificado, subir telhados, mexer em estruturas instáveis (ou tóxicas como amianto) ou em sistemas elétricos (como, por exemplo, geradores) pode ser perigoso.

Segundo as autoridades de saúde pública, "é importante lembrar que proteger a vida (a nossa e a dos outros/as) deve vir sempre primeiro".

Saiba uma lista de sinais de alerta, conselhos e estratégias divulgadas para saber recuperar, a nível psicológico, do mau tempo – sobretudo se são sintomas que duram há mais de um mês.

Que sinais de alerta podem revelar impactos psicológicos devido ao mau tempo?

  • Perder o interesse em coisas que antes davam prazer, seja no trabalho, em atividades de lazer ou nas relações;
  • Recorrer ao consumo de álcool ou outras substâncias, ao ponto de ficarmos incapazes de controlar o consumo ou cumprir as nossas rotinas;
  • Sentir dificuldades na realização de tarefas e cumprimento das responsabilidades habituais, seja por fácil desconcentração ou por nos sentirmos cansados/as ou desmotivados/as;
  • Não ter um sono reparador e/ou ter pesadelos sobre tempestades ou inundações;
  • Evitar a todo o custo lugares, pessoas ou atividades (por exemplo, sair à rua, ver televisão) que nos relembras as inundações e tempestades;
  • Estar sempre em modo alerta, assustarmo-nos com facilidade, sentir dificuldade em relaxar e sentirmo-nos seguros/as;
  • Irritar-se com facilidade e ter comportamentos agressivos, por exemplo, gritar com familiares, gritar com desconhecidos ou ser agressivo/a (por exemplo, partir objetos)– ou seja, ter comportamentos que não tinha anteriormente.
E se estiver a ter "flashbacks", ou seja, a reviver os episódios traumáticos na minha cabeça?

  • Experimente tocar em objetos que fazem parte do momento presente;
  • Concentre-se em descrever o que está à sua volta em voz alta;
  • Beba um copo de água fria devagar;
  • Ouça uma música de que goste;
  • Acaricie um animal de estimação;
  • Ligue a alguém que confie;
  • Coloque as mãos num recipiente com algumas pedras de gelo e, já com as mãos frias, coloque uma na testa e outra na nuca por uns três a quatro minutos.
Quais são as recomendações para melhorar a saúde mental depois da tempestade?

  • Aceitar o impacto emocional, por muito dolorosas que sejam as emoções, em vez de as ignorar ou evitar;
  • Falar sobre o que sentimos, porque falar ajuda, mas também é válido ficarmos em silêncio com alguém em quem confiamos;
  • Resistir à vontade de resolver tudo sem ajuda e de uma vez;
  • Reunir documentos essenciais numa capa impermeável;
  • Organizar um “kit” básico (água, medicação, carregador de telemóvel, lanterna, rádio portátil a pilhas e alguns alimentos não perecíveis);
  • Preparar um plano de contacto quando as redes de comunicação habituais falham;
  • Conectar com pessoas que também viram a sua vida afetada;
  • Gerir a visualização de notícias sobre inundações e tempestades;
  • (Re)estabelecer comportamentos de autocuidado e evitar o consumo de álcool e drogas;
  • Pedir ajuda para retomar atividades diárias;
  • Ser paciente e dar tempo a nós próprios de nos adaptarmos à nova normalidade.
Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 8 de fevereiro para 68 concelhos, voltando nesta quinta-feira a ser prolongada até 15 de fevereiro.

