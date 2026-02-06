Ouvir
Acidente

Derrocada de prédio desaloja idosa e corta rua em Braga

06 fev, 2026 - 23:05 • Lusa

Derrocada em Braga "ruiu o telhado e uma parede adjacente ao prédio do lado, que ficou com uma divisão a descoberto", disse fonte da Junta de Freguesia.

Uma idosa ficou esta sexta-feira desalojada na sequência da derrocada de um prédio contíguo à sua habitação na Rua de São Victor, em Braga, disse fonte da Junta de Freguesia.

Segundo a fonte, a derrocada registou-se num prédio que está devoluto "há uns anos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Ruiu o telhado e uma parede adjacente ao prédio do lado, que ficou com uma divisão a descoberto", acrescentou.

A idosa foi realojada em casa de familiares.

Entretanto, e segundo o município, parte da Rua de São Victor foi interditada ao trânsito rodoviário e condicionada ao trânsito pedonal, por motivos de segurança.

"Neste momento, não existe previsão para a reabertura, sendo a interdição levantada apenas quando estiverem garantidas todas as condições de segurança para cidadãos e veículos", acrescenta.

