Detido em Lisboa por suspeitas de abuso sexual de menor e violência doméstica

06 fev, 2026 - 11:42 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Lisboa um homem de 47 anos suspeito de abuso sexual de menor dependente e violência doméstica contra a filha e a ex‑companheira.
Segundo o comunicado da PJ, “a vítima, de 16 anos, encontrava‑se numa visita ao pai quando este lhe ofereceu bebidas alcoólicas”, no passado dia 1 de fevereiro. A menor acabou por pernoitar na caravana onde o homem reside. Foi nesse contexto que, ainda de acordo com a PJ, o suspeito terá abusado sexualmente da filha enquanto esta dormia.
A jovem relatou o sucedido à mãe, que “logo denunciou os factos às autoridades”. A Polícia Judiciária ativou de imediato os seus recursos especializados, nomeadamente para a “realização de entrevista a vítimas especialmente vulneráveis”.
Face à gravidade dos factos e ao “concreto perigo de fuga do agressor”, a Polícia Judiciária procedeu à detenção do suspeito, que será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.