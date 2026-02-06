Força Aérea localiza e ajuda a resgatar homem à deriva há 12 dias no Mediterrâneo

A Força Aérea Portuguesa detetou um homem que se encontrava à deriva num veleiro há cerca de 12 dias, durante uma missão de patrulhamento de rotina no Mediterrâneo, realizada a 27 de janeiro.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Força Aérea explica que a aeronave envolvida na missão enfrentou condições meteorológicas adversas, provocadas pela passagem de uma frente associada à tempestade Kristin, com várias embarcações mercantes a navegar na zona em manobra de proteção.

Depois de ultrapassada a frente térmica, a tripulação avistou um veleiro à deriva, com o navegante a acenar por socorro. Foi então confirmado que o homem se encontrava naquela situação há cerca de 12 dias e que já tinha sido alvo de operações de busca e salvamento pelas autoridades espanholas, sem sucesso.

“Após contacto visual, foi possível perceber que o navegante estava isolado há vários dias e em situação de risco iminente”, refere a Força Aérea.

Coordenação internacional em águas internacionais

A ocorrência foi de imediato comunicada ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (RCC) nacional, que estabeleceu articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Argélia, garantindo a coordenação necessária em águas internacionais.

Perante a previsão de que, em cerca de duas horas, o veleiro seria atingido pela tempestade, a tripulação iniciou buscas urgentes por uma embarcação na área que pudesse prestar auxílio. Foi então identificado um navio mercante, que aceitou colaborar na operação.

“Reconhecendo a urgência da situação, a tripulação da aeronave encaminhou o navio mercante até à posição do veleiro”, adianta a Força Aérea.

Resgate bem-sucedido antes da tempestade

O navio mercante confirmou posteriormente contacto visual com o veleiro e iniciou as operações de salvamento, enquanto a aeronave da Força Aérea permaneceu na área a apoiar e a monitorizar toda a operação.

O resgate foi concluído com sucesso e em segurança, antes da chegada da tempestade Kristin.

“A intervenção da Força Aérea revelou-se determinante para a localização da vítima e para a concretização do salvamento, numa situação de elevado risco”, sublinha o comunicado.

A operação volta a evidenciar, segundo a Força Aérea, “o papel crucial na proteção de vidas humanas no mar”, destacando a prontidão e capacidade de atuação, mesmo fora das águas territoriais nacionais.