Acidente

Homem de 47 anos morre em despiste de pesado em Alcobaça

06 fev, 2026 - 23:49 • Lusa

Despiste de um pesado de mercadorias resultou na morte de um homem de 47 anos na Estrada Municipal 515 em Casal de Vale de Ventos, em Alcobaça.

A+ / A-

Um homem de 47 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um pesado de mercadorias no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h23, para o despiste de um pesado de mercadorias na Estrada Municipal 515 em Casal de Vale de Ventos, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça, referiu fonte da GNR.

Do acidente resultou a morte do condutor, um homem de 47 anos, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros, INEM e GNR.

Tópicos
