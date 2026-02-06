Homem de 47 anos morre em despiste de pesado em Alcobaça

06 fev, 2026 - 23:49 • Lusa
Um homem de 47 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um pesado de mercadorias no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O alerta para o acidente foi dado pelas 17h23, para o despiste de um pesado de mercadorias na Estrada Municipal 515 em Casal de Vale de Ventos, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça, referiu fonte da GNR.
Do acidente resultou a morte do condutor, um homem de 47 anos, acrescentou a mesma fonte.
Para o local foram destacados elementos dos bombeiros, INEM e GNR.