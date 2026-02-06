Homem detido por incêndio urbano em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 70 anos, fortemente indiciado pela autoria de um incêndio urbano ocorrido no passado 17 de janeiro, na localidade da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

Segundo a PJ, o fogo foi provocado com recurso a chama direta e a um produto inflamável, gasolina, num contexto de conflitos entre familiares. As autoridades referem que o suspeito não apresentou uma motivação clara para os atos praticados.

O incêndio colocou em risco não só a habitação diretamente atingida, mas também os edifícios contíguos e os respetivos moradores, tratando-se de construções de paredes meias, uma característica que facilita a rápida propagação das chamas.

O detido, reformado e sem antecedentes criminais, será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.