Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Homem detido por incêndio urbano em Vila Nova de Gaia

06 fev, 2026 - 12:13 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 70 anos, é indiciado por ter ateado fogo com gasolina numa habitação na Madalena.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 70 anos, fortemente indiciado pela autoria de um incêndio urbano ocorrido no passado 17 de janeiro, na localidade da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a PJ, o fogo foi provocado com recurso a chama direta e a um produto inflamável, gasolina, num contexto de conflitos entre familiares. As autoridades referem que o suspeito não apresentou uma motivação clara para os atos praticados.

O incêndio colocou em risco não só a habitação diretamente atingida, mas também os edifícios contíguos e os respetivos moradores, tratando-se de construções de paredes meias, uma característica que facilita a rápida propagação das chamas.

O detido, reformado e sem antecedentes criminais, será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)