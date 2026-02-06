Hospital de Santa Maria pediu devolução de verbas recebidas indevidamente na Dermatologia

A administração do Hospital de Santa Maria solicitou aos profissionais que participaram na atividade adicional de dermatologia para devolverem os valores recebidos indevidamente, noticia o jornal Expresso.

Este pedido resulta das recomendações feitas pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), após a auditoria à atividade cirúrgica realizada em produção adicional e classificação de doentes, entre 2021 e o final do primeiro trimestre de 2025, pelo dermatologista Miguel Alpalhão, que recebeu 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais em Santa Maria.

Em resposta a perguntas da Lusa sobre qual o montante indevidamente pago relativamente ao serviço de dermatologia que o hospital pediu que os profissionais devolvessem, a unidade disse que ainda decorrem os prazos legais de defesa dos envolvidos, pelo que tem "dever se reserva".

Diz ainda que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria "cumpre as deliberações internas sobre a produção cirúrgica adicional, assim como as recomendações" da IGAS e "as conclusões das auditorias internas sobre a mesma matéria".

O Expresso escreve hoje que os trâmites para as restituições das verbas pagas indevidamente foram aprovados e definidos numa reunião no passado dia 19 de janeiro.

O prazo para a resposta dos profissionais é de 30 dias, a contar da data em que foram notificados.

O caso dos valores indevidamente pagos na produção adicional no serviço de Dermatologia de Santa Maria foi revelado em maio do ano passado pela CNN Portugal.

No relatório de auditoria, de outubro de 2025, a IGAS conclui que o dermatologista Miguel Alpalhão recebeu indevidamente incentivos para cirurgias que codificou, algumas oncológicas.