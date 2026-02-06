Intercidades na Linha do Norte circulam de forma parcial devido ao mau tempo

Já a circulação ferroviária na Linha do Sul e na Linha do Leste já foi retomada, indicou ainda a CP.

Ainda na Linha do Norte, realizam-se os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

De acordo com a atualização da CP - Comboios de Portugal, pelas 19h30 desta quinta-feira, a circulação dos Intercidades (521, 721, 731, 723, 520, 720, 620 e 528) na Linha do Norte está a ser feita "com recurso a material circulante diferente do habitual e com transbordo rodoviário entre as estações de Pombal e Coimbra B".

A circulação ferroviária dos comboios Intercidades na Linha do Norte foi esta quinta-feira restabelecida de forma parcial , estando suspenso o comboio internacional Celta e os Urbanos de Coimbra, devido a ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Os comboios da Linha de Cascais irão sofrer alterações de horário, com a CP a recomendar a consulta no seu "site", enquanto na Linha da Beira Baixa, a circulação está suspensa entre Entroncamento e Castelo Branco.

Na Linha da Beira Alta, realiza-se serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda "com recurso a material circulante diferente do habitual".

Continuam suspensas a Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e a Linha do Oeste.

O mais recente balanço da IP - Infraestruturas de Portugal, pelas 18h00 desta quinta-feira, registava a circulação suspensa na Linha do Norte, entre Alfarelos e Coimbra B, na Linha da Beira Baixa: Mouriscas e Sarnadas e na Linha de Cascais, na via A entre Algés e Caxias.

Também apontava para a circulação suspensa na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, na Linha do Oeste: Mafra e Amieira, e na Linha de Vendas Novas, entre Muge e Marinhais.

"As equipas da Infraestruturas de Portugal (IP) encontram-se no terreno a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança. A IP agradece a compreensão pelos incómodos causados", pode ler-se.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 8 de fevereiro para 68 concelhos, voltando esta quinta-feira a ser prolongada até 15 de fevereiro.