Lisboa encerra espaços públicos, incluindo cemitérios, e desaconselha deslocações

A Câmara de Lisboa anunciou o encerramento de espaços públicos devido à depressão Marta, que deve atingir Portugal continental a partir da madrugada de sábado.

O Castelo de São Jorge vai estar encerrado no sábado e no domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os cemitérios da cidade também estarão interditos durante o fim de semana, exceto para cerimónias fúnebres.

Feira da Ladra, no Campo de Santa Clara, também estará encerrada no sábado.

A Câmara de Lisboa recomenda cancelamento das atividades desportivas, culturais e associativas e que sejam evitadas deslocações desnecessárias durante o temporal.

Outros conselhos passam por não circular nem estacionar em zonas potencialmente sujeitas a inundações, não circular em zonas ribeirinhas, evitar o estacionamento de veículos junto a árvores, encostas e declives, sujeitas a deslizes de terra e recolher todos os objetos soltos em varandas, quintais e telhados.