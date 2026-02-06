Ouvir
Depressão Marta

Lisboa encerra espaços públicos, incluindo cemitérios, e desaconselha deslocações

06 fev, 2026 - 22:32 • Ricardo Vieira

Autarquia recomenda cancelamento das atividades desportivas, culturais e associativas durante o fim de semana.

A Câmara de Lisboa anunciou o encerramento de espaços públicos devido à depressão Marta, que deve atingir Portugal continental a partir da madrugada de sábado.

O Castelo de São Jorge vai estar encerrado no sábado e no domingo.

Os cemitérios da cidade também estarão interditos durante o fim de semana, exceto para cerimónias fúnebres.

Feira da Ladra, no Campo de Santa Clara, também estará encerrada no sábado.

A Câmara de Lisboa recomenda cancelamento das atividades desportivas, culturais e associativas e que sejam evitadas deslocações desnecessárias durante o temporal.

Outros conselhos passam por não circular nem estacionar em zonas potencialmente sujeitas a inundações, não circular em zonas ribeirinhas, evitar o estacionamento de veículos junto a árvores, encostas e declives, sujeitas a deslizes de terra e recolher todos os objetos soltos em varandas, quintais e telhados.

Saiba Mais
