"Mãe, o telhado não cai?". Família escondeu-se duas horas na cave durante depressão Kristin

A depressão Kristin já passou mas as consequências ainda se fazem sentir. E vão perdurar. Carla Fernandes vive na Ortigosa, em Leiria, com o marido e dois filhos, numa das casas que foi fustigada pela tempestade.

Durante a emissão especial que a Renascença está a realizar esta manhã em Leiria, contou o que aconteceu na madrugada em que a sua casa foi atingida pela intempérie, "por volta das quatro da manhã".

"Caiu-nos um pinheiro na zona do quarto. Acordamos com o estrondo", começa por dizer.

A família de quatro elementos ficou imediatamente em sobressalto. De mão dada com os filhos e sem abrir janelas, Carla tentou primeiro perceber o que se estava a passar. Foi resgatada do choque graças a uma pergunta da filha. "Mãe, o telhado não cai?". Foi nesse momento que o casal agarrou nos filhos e fugiu para a cave. Por lá permaneceram durante "duas horas horríveis", dentro do carro, "debaixo da viga principal da casa", na esperança de que, caso tudo desabasse, a família ficasse protegida.

Duas horas "à espera que o vento parasse"

Momentos intermináveis, "sempre à espera que o vento parasse", que deixaram sequelas. "A Luísa tem oito anos e o Miguel tem três. Ele ainda é pequeno e não tem noção, mas ela está muito afetada", confessa a mãe. "Não pode ouvir um barulho que começa a chorar. Não consegue dormir sozinha. Está a ser muito difícil de gerir", admite Carla, que garante que, quando tudo acalmar, vai "procurar apoio psicológico" para a filha.

Revoltada, critica o facto das "faixas de proteção" não serem cumpridas, razão a que atribui a queda da árvore que lhe destruiu parte da casa. "As árvores não são cortadas nos trâmites legais", lamenta Carla, apelando à fiscalização da Proteção Civil.

No entretanto, a vida continua, mas ainda não normalizou. "Só tivemos água ontem. A luz chegou na quinta-feira, mas é alimentada por geradores. Ora vamos tendo, ora vai sendo cortada", diz, agradecendo a quem a tem amparado nesta última semana.

"O que nos está a valer são os vizinhos. Não temos nada, mas os vizinhos estão a ajudar-se uns aos outros", remata.