​Mau tempo adia ensaio das provas ModA e dos exames de 9º ano

O Governo decidiu adiar a realização das provas-ensaio previstas para o fim do mês de fevereiro, devido às consequências do mau tempo em Portugal.

De acordo com informação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação a que a Renascença teve acesso as provas serão feitas entre 14 e 23 de abril.

As provas-ensaio são um teste para a realização das Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), realizadas pelos alunos de 4º e 6º anos, bem como para os exames nacionais de 9º ano.

O Governo reconhece que a situação de calamidade causou danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica e que teve ainda um “elevado impacto” na vida dos alunos, famílias e profissionais de Educação.

O Ministério da Fernando Alexandre esclarece ainda que, apesar da mudança de calendário para as provas-ensais, as datas para a realização das provas ModA e dos exames nacionais de 9º ano mantêm-se inalteradas.

As novas datas para as provas-ensaio são as seguintes: