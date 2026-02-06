Ouvir
​Mau tempo adia ensaio das provas ModA e exames de 9º ano

06 fev, 2026 - 15:48 • Cristina Nascimento

Calendário previa a realização das provas-ensaio a partir de 23 de fevereiro. Governo reconhece “elevado impacto” das tempestades na vida dos alunos, famílias e profissionais de Educação.

O Governo decidiu adiar a realização das provas-ensaio previstas para o fim do mês de fevereiro, devido às consequências do mau tempo em Portugal.

De acordo com informação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação a que a Renascença teve acesso as provas serão feitas entre 14 e 23 de abril.

As provas-ensaio são um teste para a realização das Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), realizadas pelos alunos de 4º e 6º anos, bem como para os exames nacionais de 9º ano.

O Governo reconhece que a situação de calamidade causou danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica e que teve ainda um “elevado impacto” na vida dos alunos, famílias e profissionais de Educação.

O Ministério da Fernando Alexandre esclarece ainda que, apesar da mudança de calendário para as provas-ensais, as datas para a realização das provas ModA e dos exames nacionais de 9º ano mantêm-se inalteradas.

As novas datas para as provas-ensaio são as seguintes:

  • 14/04/2026: Inglês (65), 6º ano
  • 15/04/2026 : Português (41), PLNM (43) (46), PL2 (44), 4º ano
  • 16/04/2026 : Português (61), PLNM (63) (64), PL2 (62), 6º ano
  • 17/04/2026: Matemática (42), 4º ano
  • 20/04/2026: Matemática (68), 6º ano
  • 21/04/2026: Português (91), PLNM (93), PLNM (94), PL2 (95), 9º ano
  • 23/04/2026: Matemática (92), 9º ano
