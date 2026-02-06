Mau tempo: Marinha Grande apela a cedência urgente de plataformas elevatórias com manobrador

O Município da Marinha Grande pediu hoje a colaboração de empresas e particulares para a cedência urgente de plataformas elevatórias com manobrador para apoiar a população na recuperação dos danos provocados pela depressão Kristin.

"Estes equipamentos são essenciais para apoiar as equipas de reparação e estabilização de estruturas, que estarão no terreno nos dias 07 e 08 de fevereiro", sábado e domingo, apelou a Câmara.

Esta é, de acordo com o município, uma forma de dar "resposta às dezenas de ocorrências que continuam a colocar em risco a segurança de famílias e edificações".

"A cedência temporária destes meios será determinante para garantir a intervenção rápida em coberturas danificadas, estruturas instáveis e edifícios com risco acrescido devido às infiltrações e ventos fortes que persistem após a tempestade".

Os interessados em colaborar devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil através do email smpc@cm-mgrande.pt.

O ponto de encontro é no estaleiro municipal, que fica na rua do Matadouro.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo decidiu na quinta-feira prolongar até ao dia 15 de fevereiro a situação de calamidade para 68 concelhos em além do pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros que já tinha anunciado, disse que a partir de hoje seriam disponibilizados 275 Espaços de Cidadão e 12 carrinhas móveis.

Admitiu ainda a possibilidade de se libertar trabalhadores de obras públicas que estejam disponíveis para prestar serviço nas localidades mais afetadas pelo mau tempo.