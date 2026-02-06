Ouvir
Mau tempo: Metro de Lisboa alerta para possíveis constrangimentos nesta sexta-feira

06 fev, 2026 - 01:18 • Catarina Magalhães

Linhas Azul e Verde vão estar condicionadas nesta sexta-feira devido ao mau tempo.

O Metropolitano de Lisboa alertou para possíveis constrangimentos nesta sexta-feira nas linhas Azul e Verde devido ao mau tempo.

A informação foi avançada no site oficial do Metro, adiantando já atrasos das composições "tendo em conta as previsões para a evolução da intempérie".

"Agradecemos a compreensão dos nossos clientes", disse a empresa nas redes sociais.

Em estado de alerta, o Metro pede ainda a colaboração dos órgãos de comunicação social para manter a população informada.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 de fevereiro para 68 concelhos, voltando hoje a ser prolongada até 15 de fevereiro.

