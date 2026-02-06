Mau tempo: Ministra alerta para novo "evento muito forte"

A ministra do Ambiente avisa que, depois da depressão Marta que atinge Portugal na próxima noite, virá em meados da próxima semana uma nova tempestade mais forte com bastante precipitação.

Em declarações à Renascença, Maria da Graça Carvalho explica que, entre as duas tempestades, as autoridades vão tentar fazer novas descargas controladas nas barragens.

“Terça-feira que vem vamos ter um evento muito forte, ainda mais do que a [depressão] Marta. Esta é a informação que temos agora. Vamos aguardar. Vamos ver se temos uns dias para fazermos descargas nas barragens, para preparar um pouco mais de encaixe para aliviar o impacto que possa ter nas inundações.”

Entretanto, a Renascença apurou junto de fonte do Governo que as autoridades esperam um novo evento extremo de precipitação na terça-feira, dia 10, abrangendo as bacias do Mondego, Vouga, Cávado, Minho e Lima. A confirmarem-se as previsões existentes, poderá ser a tempestade Nils.



Depressão Marta vai entrar por Sines

A ministra do Ambiente adverte que a depressão Marta vai entrar por Sines e atingir sobretudo as bacias do Sado e do Tejo. Zonas como Alcácer do Sal vão ter ainda mais dificuldades entre a noite de hoje e todo o dia de sábado.

“Alcácer vai ser com certeza uma das zonas muito afetadas por este novo evento, com muita chuva, e depois também o Tejo na parte portuguesa e espanhola. O que nos está a preocupar mais é toda a bacia do Sado e do Tejo. As previsões têm variado ao longo do tempo, mas o que está previsto é que quando chegue a norte, ao Douro e ao Mondego, já seja uma tempestade mais suave do que no Sado e no Tejo”, afirma Maria da Graça Carvalho.



De acordo com as previsões, já esta noite, de sexta para sábado, serão sentidos os efeitos da depressão Marta, com precipitação e ventos que podem chegar aos 100 km/h.

A depressão Marta poderá poupar ligeiramente a bacia do rio Guadiana, que tem recebido muita água de Espanha, indica a ministra do Ambiente.

"A Andaluzia está com um problema também muito grave. Bocachanza [estação de bombagem de água no lado espanhol do Guadiana] debitou pela primeira vez mil metros cúbicos por segundo para o Guadiana. Felizmente, temos muito boa relação com Espanha e o presidente da Andaluzia informou-nos dessa descarga. Tivemos tempo para as pessoas da parte baixa, por exemplo de Mértola, serem levadas para pontos mais altos".

Maria da Graça Carvalho diz estar atenta ainda à qualidade da água para consumo humano. Maria da Graça Carvalho revela que a boa qualidade da água foi aferida hoje mesmo em todo o país.

"Ao mínimo evento que afete a qualidade da água, iremos de imediato informar a população. A qualidade e a segurança [no abastecimento] da água é algo que nos preocupa muito. Infelizmente, nestes períodos, nem sempre conseguimos essa segurança, porque quando não havia eletricidade, tivemos momentos em que não foi possível fornecer água. Mas a qualidade da água tem estado sempre presente. Se não estiver, faremos imediatamente a comunicação ao país", promete a titular da pasta do Ambiente.

[notícia atualizada às 18h25]