Comboio de tempestades

Mau tempo: Ministra alerta para novo "evento muito forte"

06 fev, 2026 - 17:40 • José Pedro Frazão

Maria da Graça Carvalho preocupada com as bacias dos rios Tejo e Sado. "Vamos ver se temos uns dias para fazermos descargas nas barragens", afirma a ministra do Ambiente, em declarações à Renascença.

A ministra do Ambiente avisa que, depois da depressão Marta que atinge Portugal na próxima noite, virá em meados da próxima semana uma nova tempestade mais forte com bastante precipitação.

Em declarações à Renascença, Maria da Graça Carvalho explica que, entre as duas tempestades, as autoridades vão tentar fazer novas descargas controladas nas barragens.

“Terça-feira que vem vamos ter um evento muito forte, ainda mais do que a [depressão] Marta. Esta é a informação que temos agora. Vamos aguardar. Vamos ver se temos uns dias para fazermos descargas nas barragens, para preparar um pouco mais de encaixe para aliviar o impacto que possa ter nas inundações.”

A ministra do ambiente adverte que a depressão Marta vai entrar por Sines e atingir sobretudo as bacias do Sado e do Tejo. Zonas como Alcácer do Sal vão ter ainda mais dificuldades entre a noite de hoje e todo o dia de sábado.

“Alcácer vai ser com certeza uma das zonas muito afetadas por este novo evento, com muita chuva, e depois também o Tejo na parte portuguesa e espanhola. O que nos está a preocupar mais é toda a bacia do Sado e do Tejo. As previsões têm variado ao longo do tempo, mas o que está previsto é que quando chegue a norte, ao Douro e ao Mondego, já seja uma tempestade mais suave do que no Sado e no Tejo”, afirma Maria da Graça Carvalho.

De acordo com as previsões, já esta noite, de sexta para sábado, serão sentidos os efeitos da depressão Marta, com precipitação e ventos que podem chegar aos 100 km/h.

O quadro aponta para que se mantenha um risco “elevado” de queda de árvores e/ou estruturas, refere o comandante nacional da Proteção Civil.

